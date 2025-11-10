Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter Pkw-Fahrer stößt mit E-Scooter zusammen und verletzt Jugendliche - Polizei sucht Zeugen

Minden (Bärenkämpen) (ots)

(DM) Zwei Mädchen sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Mindener Stadtteil Bärenkämpen leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Jugendlichen zu kümmern. Die Minderjährigen meldeten sich nach dem Unfall auf der Polizeiwache Minden und zeigten diesen an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Demnach befuhren die beiden 16-Jährigen gegen 14 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter die Zähringerallee auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Stiftsallee. Am dortigen Kreisverkehr beabsichtigten sie, die Stiftsallee über den kombinierten Fußgänger- und Radweg in Richtung eines Supermarkts zu überqueren.

Als sie die Straße nahezu passiert hatten, kam laut Schilderung der Mädchen ein grauer bzw. silberfarbener Pkw aus Richtung Innenstadt und kollidierte mit dem E-Scooter. Die beiden Jugendlichen kamen hierbei zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer sowie seine Beifahrerin stiegen kurzzeitig aus, so die Jugendlichen, woraufhin es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen den Beteiligten kam. Während sich der Verkehr hinter dem Pkw bereits staute, erklärte eine der Minderjährigen, die Polizei rufen zu wollen. Der Fahrer verneinte dies, setzte sich daraufhin wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Stemmer davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um die Verletzten zu kümmern.

Der Fahrer wird als ca. 170 cm groß mit Bauchansatz und kurzen Haaren und die Beifahrerin als ca. 160 cm groß beschrieben. Beide sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben und etwa 50 bis 60 Jahre alt sowie ordentlich gekleidet gewesen sein.

Da sich der Unfall in einem belebten Bereich ereignet hat und sich der Verkehr dort zwischenzeitlich staute, ist davon auszugehen, dass es Zeugen des Vorfalls gibt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell