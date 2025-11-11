Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomat durch Explosion beschädigt

Porta Westfalica-Eisbergen (ots)

(DM) Ein Zigarettenautomat an der Arminstraße in Eisbergen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mutmaßlich durch eine Explosion beschädigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen etwa 22 Uhr und 08:30 Uhr. Der oder die bislang unbekannten Täter setzten offenbar ein Sprengmittel ein, um den Automaten gewaltsam zu öffnen. Durch die Detonation wurde das Gerät erheblich beschädigt.

Bei der Tatortaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass sämtliche Zigarettenschachteln aus dem Automaten entwendet worden waren. Da an dem Gerät ausschließlich Kartenzahlung möglich ist, befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen kein Bargeld im Inneren.

Die Polizei Minden-Lübbecke hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Explosion aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Arminstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell