Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt zwei alkoholisierte Senioren am Steuer

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei hat in den vergangenen Tagen zwei alkoholisierte Autofahrer im Alter von 80 und 86 Jahren aus dem Verkehr gezogen.

Am Dienstagvormittag kontrollierten Beamte in Krebsförden einen 80-jährigen Autofahrer. Bereits während der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Der Mann wirkte zunächst abwesend und versuchte sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen zu widersetzen. Dabei trat er unter anderem in Richtung der Einsatzkräfte. Einen Atemalkoholtest verweigerte er mehrfach. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Zudem ermittelt die Polizei gegen den Senior wegen Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Beamten sowie des Arztes.

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr meldeten Zeugen in Ostorf einen 86-jährigen Autofahrer, aufgrund seines Verhaltens. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann deutliche Ausfallerscheinungen und war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Auch in diesem Fall ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an.

Die Polizei hat gegen beide deutsche Autofahrer Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

