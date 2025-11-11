PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Unbekannter hebt mit entwendeter EC-Karte Geld ab

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Nachdem einer Seniorin in der Mindener Innenstadt die Geldbörse entwendet wurde, hat ein bisher unbekannter Täter mithilfe der EC-Karte Bargeld abgehoben. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, hoffen die hiesigen Ermittler nun im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Mindenerin am 28.07.2025 nach dem Einkauf bei einem Bäcker die Geldbörse samt EC-Karte und persönlicher Papiere entwendet. Trotz umgehender Sperrung der Karte durch die Seniorin gelang es dem Unbekannten an der Volksbankfiliale "Kleiner Domhof" Geld abzuheben. Hierbei wurde er videografiert. Demnach handelt es sich um einen schlanken Mann. Bekleidet war er mit einem dunkel/weiß kariertem Hemd, einer dunklen Strick- bzw. Sweatshirtjacke, grauen Shorts, einem dunklen Baseballcap mit Logo sowie Sandalen. Bilder des Täters können hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184748

Wer den Täter erkennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

