Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Stemwede, Rahden, Brockum (ots)

Bei dem Einfahren von dem Parkplatz eines Restaurant auf die Wagenfelder Straße kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein 85-jähriger Rahdener fuhr gegen 13:15 Uhr mit seinem Mazda vom Parkplatz des Restaurant Moorhof auf die Wagenfelder Straße in Fahrtrichtung Oppenwehe ein.

Zeitgleich befuhr eine 57-jährige Brockumerin mit ihrem Mazda die Wagenfelder Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld.

Somit kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich alle Beteiligten Verletzungen zuzogen.

Der 85-jährige sowie seine 82-jährige Beifahrerin kamen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die 57-jährige Brockumerin wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Sulingen zugeführt, wo sie stationär verblieb.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wagenfelder Straße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell