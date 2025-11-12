PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Stemwede, Rahden, Brockum (ots)

Bei dem Einfahren von dem Parkplatz eines Restaurant auf die Wagenfelder Straße kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein 85-jähriger Rahdener fuhr gegen 13:15 Uhr mit seinem Mazda vom Parkplatz des Restaurant Moorhof auf die Wagenfelder Straße in Fahrtrichtung Oppenwehe ein.

Zeitgleich befuhr eine 57-jährige Brockumerin mit ihrem Mazda die Wagenfelder Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld.

Somit kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich alle Beteiligten Verletzungen zuzogen.

Der 85-jährige sowie seine 82-jährige Beifahrerin kamen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die 57-jährige Brockumerin wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Sulingen zugeführt, wo sie stationär verblieb.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wagenfelder Straße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:38

    POL-MI: Mehrere Einbrüche in Petershagen - Vierbeiner verbellt Eindringlinge

    Petershagen (ots) - (FW) Der Polizei wurden am Montag insgesamt drei Einbrüche in Ovenstädt und Quetzen gemeldet. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang. In der Ringstraße in Ovenstädt wurde am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr ein Haus gewaltsam angegangen. Hier durchsuchte man mehrere Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Eine aufmerksame Zeugin konnte ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:37

    POL-MI: Unbekannter hebt mit entwendeter EC-Karte Geld ab

    Minden-Lübbecke (ots) - (TB) Nachdem einer Seniorin in der Mindener Innenstadt die Geldbörse entwendet wurde, hat ein bisher unbekannter Täter mithilfe der EC-Karte Bargeld abgehoben. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, hoffen die hiesigen Ermittler nun im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung auf Hinweise aus der Bevölkerung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Mindenerin am 28.07.2025 nach dem Einkauf bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren