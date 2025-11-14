POL-MI: Unfallflucht - Berauschte Fahrerin beschädigt Fahrzeug auf Parkplatz
Minden (ots)
(FW) Eine Mindenerin kollidierte mit ihrem Pkw am Dienstagmittag auf dem Gelände eines Supermarktes an der Lübbecker Straße beim Rangieren mit einem geparkten BMW.
Die 77-Jährige befuhr gegen 12:40 Uhr den Parkplatz eines Marktes mit ihrem Auto. Beim Versuch einzuparken geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Daimler gegen einen anderen Wagen. Infolgedessen entstand Sachschaden an dem dort abgestellten 530D. Anstatt die Polizei zu rufen entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort in das angrenzende Geschäft.
Der Halter des beschädigten BMW's rief beim Erblicken der entstandenen Delle die Polizei, welche folglich dort die Ermittlungen aufnahmen. Während der Unfallaufnahme konnte die Fahrerin der A-Klasse ermittelt werden. Ferner konnte durch die Beamten ein möglicher Alkoholkonsum der Mindenerin festgestellt werden, welcher durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt wurde. Die Seniorin wurde für die Blutentnahme zur Wache verbracht und ihr Führerschein sichergestellt.
