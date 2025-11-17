Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einfamilienhaus nach Kellerbrand derzeit unbewohnbar

Minden (ots)

(TB) Zu einem Einfamilienhausbrand im Stadtteil Todtenhausen wurden Polizei und Feuerwehr in den Morgenstunden des Montags gerufen. Die Brandspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die Rettungskräfte gegen 05:20 Uhr vom Brand in der Bremer Straße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stiegen aus dem Wohnhaus Rauchwolken auf. Der Brandherd wurde von der Feuerwehr im Keller geortet und bekämpft. Die drei Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Zwei von ihnen (68 und 37) nahm eine Rettungswagenbesatzung bezüglich einer mutmaßlichen Rauchintoxikation in Augenschein. Sie konnten im Anschluss vor Ort entlassen werden. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Seitens der Versorgungsunternehmen wurde das Gebäude vom Netz genommen.

Der Brandort wurde seitens der Polizei beschlagnahmt. Eine Begutachtung kann erst nach Auskühlung des Gebäudes erfolgen. Derzeit gibt es keine gesicherten Hinweise zur mutmaßlichen Brandursache.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell