POL-MI: Alleinunfall auf der L764 - Motorblock nach Baumkollision im Graben

Porta Westfalica (ots)

(DM) Auf der Straße "Zur Porta" (L 764) kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Portanerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines Volkswagens bei regnerischen Witterungsverhältnissen die L764 gegen 12 Uhr aus Richtung Nammen in Fahrtrichtung Lerbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Golf zwischen den Einmündungen "Zum Strahn" und "Jemke" nach rechts auf den Grünstreifen. In der Folge prallte der Pkw mit hoher Wucht frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall riss der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug heraus und blieb im Graben liegen. Der Wagen hingegen schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand.

Die 28-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und nach erster Versorgung in einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden zugeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten wurde die L764 rund eine Stunde lang in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der zunächst im Graben zurückgelassene Motorblock sorgte nach Abschluss der Unfallaufnahme bei einzelnen Verkehrsteilnehmern für Irritationen und somit für besorgte Anrufe bei der Polizeileitstelle. Dieser konnte jedoch erst am nächsten Morgen geborgen und abtransportiert werden.

