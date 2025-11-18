Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schüler zieht sich bei Sturz Verletzung zu

Petershagen (ots)

(TB) Auf dem Schulhof der Sekundarschule in Petershagen-Lahde kam es am Montagmittag zu einem Unglücksfall. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahm der Schüler in den späten Vormittagsstunden auf dem Schulhof mutmaßlich an einer TikTok-Challange teil. Hierbei stürzte der 16-Jährige unglücklich auf den Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Nach dem Sturz wurde der Mindener mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Im Rahmen der ersten Untersuchung wurde die Verletzung zunächst als lebensbedrohlich eingeschätzt. Glücklicherweise hat sich der Gesundheitszustand des Schülers zwischenzeitlich normalisiert und er befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Bezüglich des konkreten Geschehensablaufs hat die Polizei Minden-Lübbecke die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell