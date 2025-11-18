Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Zusammenstoß flüchtet junge Frau von Unfallstelle

Minden (ots)

(FW) An der Einmündung Steinkreuzstraße und Veilchenweg kam es am vergangenen Montag (10.11.) zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein E-Scooter und ein Auto zusammen gestoßen sind. Eine Unfallbeteiligte ist flüchtig, ein möglicher Zeuge wird gesucht.

Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Pkw gegen 10:15 Uhr die Steinkreuzstraße in Dankersen in Richtung stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung zum Veilchenweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einer Frau auf einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Flüchtige mit ihrem Scooter unvermittelt vom Bürgersteig auf die Fahrbahn gewechselt und mit Wagen zusammen gestoßen. Zunächst hielten die beiden Unfallbeteiligten an und tauschten sich kurz aus. Unmittelbar nachdem der Fahrers des Renault den Notruf absetzte, entfernte sich die Frau von der Unfallstelle ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Fahrerin des Rollers möglicherweise leicht verletzt gewesen sei. Gleichzeitig gab es Hinweise darauf, dass ein weiterer Zeuge das Unfallgeschehen beobachtet haben oder möglicherweise mit der Rollerfahrerin in Kontakt stehen könnte. Der blaue Clio wurde stark beschädigt und war fortan nicht mehr fahrbereit. Er musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

Die Flüchtige wird auf circa 30 Jahre geschätzt und soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Sie habe dunkle Rastalocken getragen und fließend deutsch gesprochen. Bekleidet war sie mit einer hellen Strickjacke und einem Schal.

Der mögliche Zeuge wird ebenfalls auf etwa 30 Jahre und ungefähr 180 Zentimeter geschätzt. Er habe eine hellgraue Jacke und blaue Jeans getragen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0571 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell