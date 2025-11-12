Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Tatverdächtige flüchten in schwarzem Audi

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nach einem Wohnungseinbruch am 11. November im Herner Stadtzentrum um Mithilfe: Wer hat etwas gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Gegen 17.50 Uhr brachen nach aktuellem Stand zwei Täter das Küchenfenster einer Wohnung an der Gräffstraße auf und durchsuchten alle Räume. Als die Bewohner nach Hause zurückkehrten, beobachteten sie einen Mann, der gerade als Beifahrer in einen schwarzen Audi stieg. Das Auto, in dem ein weiterer Mann saß, entfernte sich daraufhin. Die beiden Personen gelten als dringend tatverdächtig.

Einer von ihnen wird beschrieben als männlich, ca. 180 cm groß, mit kräftiger Statur und dunklen kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell