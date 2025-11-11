Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in der Hustadt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Bochumer Hustadt am Montag, 10. November, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Dies gelang dank der tatkräftigen Unterstützung eines Anwohners.

Gegen 11.10 Uhr erhielt eine Anwohnerin des Hustadtrings einen Einbruchsalarm auf ihr Handy - eine Überwachungskamera in ihrer Wohnung hatte Alarm geschlagen. Da die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, informierte sie einen Nachbarn. Dieser eilte sofort zur betroffenen Wohnung und traf dort auf zwei tatverdächtige Frauen (26, 42, beide ohne festen Wohnsitz).

Die Tatverdächtigen versuchten noch, in den Keller zu flüchten, wurden jedoch kurzerhand von der ebenfalls informierten Polizei vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

