Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Bochumer Drogeriemarkt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185722. Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt.

Die Tat hat sich am 12. Juni 2025 (Donnerstag) in dem Drogeriemarkt an der Kortumstraße 101 ereignet. Ein unbekannter Mann befüllte seinen Einkaufskorb mit diversen Hygieneartikeln und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Regionalkommissariat 31 führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

