POL-BO: Politisches Graffiti: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein politisches Graffiti im Herner Stadtzentrum und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben ein rechtes Symbol an die Hauswand des Parteibüros an der Bochumer Straße 26 gesprüht. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 9. November, 17.30 Uhr, und Montag, 10. November, 0.10 Uhr.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234-909-4505 (-4441) um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

