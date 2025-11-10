PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Kinder in Bochum-Wattenscheid beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdelikts, das sich am Sonntagabend, 9. November, in Bochum-Wattenscheid ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder aus Bochum (13 und 12) gegen 18.15 Uhr gemeinsam auf dem Heimweg.

Sie befanden sich auf der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 15, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden. Der Unbekannte fragte zunächst nach dem Weg.

Als der 13-Jährige daraufhin sein Mobiltelefon hervorholte, um nach der Straße zu suchen, soll der Mann die Kinder unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Hammers aufgefordert haben, ihre Handys herauszugeben. Die Jungen kamen der Aufforderung nach.

Als der Täter anschließend mit den erbeuteten Geräten flüchten wollte, gelang es dem 12-Jährigen ihm eines der Handys wieder zu entreißen.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung August-Bebel-Platz.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -männlich
   -"dunkelhäutig"
   -etwa 178 cm groß
   -kurze, lockige schwarze Haare
   -Ziegenbart
   -bekleidet mit einer schwarzen Moncler-Jacke und blauer Jeans
   -spricht akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 04:44

    POL-BO: Handtaschenraub im Westpark - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Am Sonntagabend, 9. November, wurde eine 48-Jährige im Westpark an der Jahrhunderthalle in Bochum Opfer eines Handtaschenraubs. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 48-jährige Bochumerin war gegen 18 Uhr zu Fuß im Westpark unterwegs, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Die Bochumerin blieb unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:19

    POL-BO: Ein Verletzter nach Alleinunfall: Lachgas sichergestellt

    Bochum (ots) - Drei Flaschen Lachgas stellten Einsatzkräfte der Polizei Bochum am Freitag, 7. November, aus dem Auto eines Mannes (20, ohne festen Wohnsitz) sicher, nachdem er in der Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Nach derzeitigem Stand befuhr der 20-jährige Autofahrer gegen 22.05 Uhr den Westring in Richtung Nordring, als er in Höhe der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:18

    POL-BO: Diebe attackieren Ladendetektiv: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Herne (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am Samstag, 8. November, in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße 152 in Herne hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv (46) des Supermarkts hatte gegen 16.30 Uhr zwei verdächtige Männer beobachtet, wie sie mehrere Artikel in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren