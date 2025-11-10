Polizei Bochum

POL-BO: Kinder in Bochum-Wattenscheid beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdelikts, das sich am Sonntagabend, 9. November, in Bochum-Wattenscheid ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder aus Bochum (13 und 12) gegen 18.15 Uhr gemeinsam auf dem Heimweg.

Sie befanden sich auf der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 15, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden. Der Unbekannte fragte zunächst nach dem Weg.

Als der 13-Jährige daraufhin sein Mobiltelefon hervorholte, um nach der Straße zu suchen, soll der Mann die Kinder unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Hammers aufgefordert haben, ihre Handys herauszugeben. Die Jungen kamen der Aufforderung nach.

Als der Täter anschließend mit den erbeuteten Geräten flüchten wollte, gelang es dem 12-Jährigen ihm eines der Handys wieder zu entreißen.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung August-Bebel-Platz.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-"dunkelhäutig"

-etwa 178 cm groß

-kurze, lockige schwarze Haare

-Ziegenbart

-bekleidet mit einer schwarzen Moncler-Jacke und blauer Jeans

-spricht akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell