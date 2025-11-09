PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Diebe attackieren Ladendetektiv: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Samstag, 8. November, in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße 152 in Herne hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen.

Ein Ladendetektiv (46) des Supermarkts hatte gegen 16.30 Uhr zwei verdächtige Männer beobachtet, wie sie mehrere Artikel in einen Rucksack und in ihre Jackentaschen steckten und anschließend das Geschäft verlassen wollten, ohne die mitgeführten Waren zu bezahlen.

Als der 46-Jährige die Männer im Kassenbereich darauf ansprach, versuchten diese zu flüchten. Bei dem Versuch, die Kriminellen festzuhalten, attackierten sie den Ladendetektiv. Dabei wurde er leicht verletzt. Durch die Unterstützung weiterer Mitarbeiter und Kunden konnte die beiden überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Beamten nahmen die Männer (27, aus Rheine; 27, ohne festen Wohnsitz) vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen des Herner Kriminalkommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

