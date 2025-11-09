PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Ein Verletzter nach Alleinunfall: Lachgas sichergestellt

Bochum (ots)

Drei Flaschen Lachgas stellten Einsatzkräfte der Polizei Bochum am Freitag, 7. November, aus dem Auto eines Mannes (20, ohne festen Wohnsitz) sicher, nachdem er in der Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Nach derzeitigem Stand befuhr der 20-jährige Autofahrer gegen 22.05 Uhr den Westring in Richtung Nordring, als er in Höhe der Hausnummer 26 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Ampelmast kollidierte. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer (26, aus Bochum) verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sowie ein weiterer Insasse (24, aus Bochum) blieben unverletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme entdeckten die Einsatzkräfte drei Flaschen Lachgas sowie mehrere Luftballons im Pkw verteilt.

Der 20-Jährige, der nach eigenen Angaben Lachgas konsumiert hatte, wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten stellten den Führerschein des 20-Jährigen sowie das Lachgas sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

