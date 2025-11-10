PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Handtaschenraub im Westpark - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Sonntagabend, 9. November, wurde eine 48-Jährige im Westpark an der Jahrhunderthalle in Bochum Opfer eines Handtaschenraubs. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 48-jährige Bochumerin war gegen 18 Uhr zu Fuß im Westpark unterwegs, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Die Bochumerin blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, "osteuropäisches Aussehen", etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, kurzer Bart und braune Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum

