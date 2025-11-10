Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in den Abendstunden - Täter flüchten mit PKW

Bochum (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Samstagabend, 9. November, gegen 22.30 Uhr in Herne im Bereich Blücherstr./Scharnhorststraße gekommen.

Ein aufmerksamer Nachbar sah zufällig, wie zwei maskierte Personen durch ein Fenster aus einer Wohnung kletterten und in ein Auto stiegen. Danach entfernten sich die Täter vom Tatort.

Aufgrund der Dunkelheit können die Tatverdächtigen nicht näher beschrieben werden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen BMW aus der 1er Baureihe, möglicherweise mit einem Frankenthaler Kennzeichen.

Zeugen, die in Bezug auf die Tat oder das flüchtige Fahrzeug Hinweise geben können, werden gebeten sich über das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell