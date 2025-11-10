PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer in Bochum: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum bittet um Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Sonntag, 9. November, in der Bochumer Innenstadt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der unbekannte Mann um kurz vor 17 Uhr am Westring im Bereich des Gesundheitsamtes vor einer Frau seine Jogginghose heruntergelassen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Nachdem die Frau den Tatverdächtigen lautstark darauf ansprach, flüchtete er in Richtung Appolonia-Pfaus-Park.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

So wird der Mann beschrieben: 35-45 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, untersetzte Statur, mit dünnen grauen oder hellbraunen Haaren. Er trug einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Adidas-Jogginghose mit drei weißen Streifen und eine Brille mit dünnen Rändern.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:50

    POL-BO: Auffahrunfall an roter Ampel - Autofahrer (22) schwer verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Auffahrunfall an einer roten Ampel am Sonntagabend, 9. November, in Bochum wurde ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Dortmunder war gegen 21.10 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Herne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe der Hausnummer 98 auf das Auto eines 56-jährigen Bochumers auf, der an einer roten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:52

    POL-BO: Politisches Graffiti: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Herne (ots) - Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein politisches Graffiti im Herner Stadtzentrum und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte haben ein rechtes Symbol an die Hauswand des Parteibüros an der Bochumer Straße 26 gesprüht. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 9. November, 17.30 Uhr, und Montag, 10. November, 0.10 Uhr. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:41

    POL-BO: Einbruch in den Abendstunden - Täter flüchten mit PKW

    Bochum (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Samstagabend, 9. November, gegen 22.30 Uhr in Herne im Bereich Blücherstr./Scharnhorststraße gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar sah zufällig, wie zwei maskierte Personen durch ein Fenster aus einer Wohnung kletterten und in ein Auto stiegen. Danach entfernten sich die Täter vom Tatort. Aufgrund der Dunkelheit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren