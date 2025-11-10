Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer in Bochum: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum bittet um Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Sonntag, 9. November, in der Bochumer Innenstadt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der unbekannte Mann um kurz vor 17 Uhr am Westring im Bereich des Gesundheitsamtes vor einer Frau seine Jogginghose heruntergelassen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Nachdem die Frau den Tatverdächtigen lautstark darauf ansprach, flüchtete er in Richtung Appolonia-Pfaus-Park.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

So wird der Mann beschrieben: 35-45 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, untersetzte Statur, mit dünnen grauen oder hellbraunen Haaren. Er trug einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Adidas-Jogginghose mit drei weißen Streifen und eine Brille mit dünnen Rändern.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell