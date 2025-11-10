PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Auffahrunfall an roter Ampel - Autofahrer (22) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einer roten Ampel am Sonntagabend, 9. November, in Bochum wurde ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der Dortmunder war gegen 21.10 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Herne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe der Hausnummer 98 auf das Auto eines 56-jährigen Bochumers auf, der an einer roten Ampel wartete.

Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu; eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant medizinisch versorgt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum

