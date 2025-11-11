Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Tabakladen: Kripo fahndet nach drei Tatverdächtigen - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Einbruchs in einen Tabakladen in Wanne-Eickel. Es werden Zeugen gesucht.

Die Täter schlugen am frühen Montagmorgen, 10. November, zu: Indem sie gegen 3 Uhr die Scheibe des Ladenlokals an der Hauptstraße 354 einschlugen, gelangten sie ins Innere. Mit ihrer Beute - diversen Tabakwaren - flüchteten die Täter schließlich auf einem Motorroller und einem E-Scooter. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet.

Die Tatverdächtigen werden allesamt als männlich, 20-30 Jahre alt, mit sportlicher Statur und schwarzen Handschuhen und Masken beschrieben. Der erste trug zudem eine schwarz-gelb-grüne Jacke, der zweite eine beigefarbene Jacke, der dritte war vollständig schwarz gekleidet.

Zwei von ihnen entfernten sich mit einem schwarzen Motorroller, ein dritter flüchtete mit einem grünen E-Scooter.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

