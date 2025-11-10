Polizei Bochum

POL-BO: Geld entwendet: Polizei warnt vor Trickbetrügern und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Innerhalb weniger Tage wurden zwei Menschen Opfer eines Trickdiebstahls, nachdem sie in einer Bankfiliale am Dr.-Ruer-Platz in der Bochumer Innenstadt eine größere Summe Bargeld abgehoben hatten.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag, 31. Oktober. Nachdem ein 68-jähriger Bochumer gegen 14 Uhr Geld abgehoben hatte, ging er in die Tiefgarage am Dr.-Ruer-Platz zu seinem geparkten Auto. Er stieg ein und legte seine Tasche, in der sich das Geld befand, auf den Beifahrersitz.

Plötzlich öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertür, breitete auf dem Sitz einen Stadtplan aus und fragte den Bochumer nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Erst später stellte der 68-Jährige fest, dass das Geld aus der Tasche entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kurze dunkle Haare, dunkle Augen, braune Lederjacke.

Der zweite Fall ereignete sich wenige Tage später, am Dienstag, 4. November. Ein 86-jähriger Bochumer hatte Geld abgehoben und sich anschließend auf eine Bank in der Bankfiliale gesetzt. Seine Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld stellte er neben sich ab. Dann tauchten ein älterer Herr mit Hut und Gehstock sowie ein weiterer Mann an den Bänken auf. Plötzlich habe der ältere Mann "einen großen Lärm veranstaltet", so dass alle in seine Richtung schauten. Dann verschwanden sowohl der Mann mit dem Gehstock als auch der Mann, der zuvor noch danebengestanden hatte.

Zuhause bemerkte der 86-jährige Bochumer dann, dass das Geld aus seiner Tasche entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet in beiden Fällen unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Die Polizei rät: Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände! Lassen Sie sich von unbekannten Personen nicht ablenken!

