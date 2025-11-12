POL-BO: PKW gerät in Gegenverkehr- Verkehrsunfall in Herne
Herne (ots)
Schwerer Unfall in Herne: Am Dienstag, 11. November, ist eine 82-jährige Frau aus Recklinghausen in den Gegenverkehr geraten und danach in eine Bushaltestelle gefahren.
Zeugen meldeten den Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße gegen 11.45 Uhr dem polizeilichen Notruf 110 und leisteten erste Hilfe.
Derzeit geht die Polizei von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus. Die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin medizinisch und verbrachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell