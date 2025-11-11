Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag - Tatverdächtige Einbrecherinnen in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Nachdem zwei Tatverdächtige in eine Wohnung eingebrochen sind (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6155847), hat das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und Untersuchungshaft gegen die beiden Frauen angeordnet.

Die beiden Frauen ohne festen Wohnsitz wurden nach Abschluss der Maßnahmen unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten zugeführt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell