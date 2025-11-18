Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Waldhütten - Einbruch in Gartenhütte

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrüche in Waldhütten

Mücke. Im Forst nahe dem Ortsteil Ilsdorf kam es am vergangenen Wochenende zu Einbrüchen in Waldhütten. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Samstagmittag (15.11.) bis Montagmorgen (17.11.) auf ein Waldgründstück im Bereich der "Wadenhäuser Mühle" und brachen dort das Fenster einer Waldhütte auf. Anschließend betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine defekte Luftpistole im Wert von circa 150 Euro. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Im Zeitraum von Sonntagabend (16.11.) bis Montagabend (17.11.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umfriedeten Waldgrundstück nahe der L 3325 zwischen Ilsdorf und Groß Eichen, indem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. Anschließend hebelten sie ein Fenster der dort befindlichen Hütte auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten unter anderem einen Wechselrichter, einen CO-Warner, Besteck und Werkzeug im Wert von rund 250 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, schwarze Jacke mit heller Kapuze, helle Mütze, heller Rucksack

Täter 2: helle Jacke

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gartenhütte

Ulrichstein. Im Zeitraum von Sonntag (9.11) bis Samstag (15.11.) begaben sich Unbekannte auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Burgblick" und versuchten dort die Tür des Gartenhauses gewaltsam aufzuhebeln. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell