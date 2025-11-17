Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ludwigsau. Am Sonntag (16.11.), gegen 17.50 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer aus Bebra die B 27 von Friedlos kommend in Richtung Mecklar. Ein weiterer Fiat-Fahrer aus Bebra befand sich auf der Kasseler Straße und wollte nach links auf die B 27 auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 6.500 Euro entstand.

Mit Geländer kollidiert

Bad Hersfeld. Am Sonntag (16.11.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Sondershäuser Straße von der Friedloser Straße kommend in Richtung Landecker Straße. In der Kurve hinter der Sondershäuser Brücke kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und stieß gegen das dortige Geländer. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Der 19-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit Schutzplanke kollidiert

Schotten. Am Samstag (15.11.) war ein 27-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis mit seinem Opel Astra auf der L3291 vom Hoherodskopf kommend in Fahrtrichtung Rudingshain unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug des Mannes war in der Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Zusammenstoß mit Verkehrsschild

Schotten. Am Donnerstag (13.11.) befuhr ein 22-Jähriger gegen 15.35 Uhr mit seinem Mercedes Vito die Straße "Am Bockzahl" in Richtung Ortsausgang. In Höhe des dortigen Sportgeländes kam dem Fahrer in einem Steigungsbereich ein anderes Fahrzeug entgegen. Nach aktuellen Erkenntnissen erschrak sich der 22-Jährige, kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Parkplatzhinweisschild. Sein Mercedes war nicht mehr Fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

