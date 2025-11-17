Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto entwendet - Diebstähle von Grabschmuck - Geldbörse entwendet - Auto zerkratzt

Auto entwendet

Eichenzell. In der Nacht auf Freitag (14.11.) entwendeten Unbekannte einen grauen Audi A4 Avant (amtliches Kennzeichen: FD-PM 5001) im Wert von rund 20.000 Euro. Dieser war vor einem Wohnhaus in der Wohlhaupterstraße geparkt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Diebstähle von Grabschmuck

Fulda. Im Zeitraum von Dienstag (11.11.) bis Freitag (14.11.) entwendeten Unbekannte von einem Grabmal auf dem Friedhof in der Hemmener Straße in Lüdermünd eine 50-60 cm hohe Marienstatue sowie von einem weiteren Grabstein ein circa 92 cm hohes Kreuz aus Bronze. Auch auf dem Friedhof in der Bernhardser Straße in Bernhards entwendeten Unbekannte Grabschmuck. Hierbei brachen sie ein Messingkreuz von einem Grabstein ab und nahmen dieses an sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Petersberg. Am Samstag (15.11.), gegen 12.30 Uhr, begab sich eine 65-Jährige aus Fulda zum Einkaufen in einen Baumarkt in der Justus-Liebig-Straße. Dabei bemerkte sie, dass sie ihre Handtasche zuvor im Restaurantbereich des Marktes an einem Stuhl hatte hängen lassen. Erfreulicherweise hatte ein Finder die Handtasche an der Information abgegeben. Beim Empfang ihrer Handtasche musste die 65-Jährige jedoch feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche aufzufinden war. Ein Unbekannter hatte diese offenbar unberechtigt an sich genommen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Eiterfeld. Im Zeitraum von Freitagabend (14.11.) bis Samstagmittag (15.11.) zerkratzten Unbekannte einen grauen Audi A5 im Bereich der Motorhaube sowie der Türen und des hinteren Kotflügel der Fahrerseite mit einem nicht bekannten Werkzeug. Der Audi war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand der Straße "Am Grund" in Großentaft geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

