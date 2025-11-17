Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Einkaufsmarkt - Honda entwendet - Schmierereien in Cornberg - Scheibenwischer beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg. Am Sonntag (16.11.), zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Motorsense der Marke "Bosch" im Wert von rund 100 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Wildeck. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (16.11.), gegen 20.55 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Zum Dönges" in Obersuhl. Drei augenscheinliche männliche Personen betraten daraufhin den Markt und entwendeten Tabakwaren im unteren fünfstelligen Geldwert. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: augenscheinlich heller Hauttyp, schwarze Maskierung, dunkelgrüne Jacke, hellgrüne Handschuhe, dunkle Hose, schwarze Schuhe

Täter 2: augenscheinlich heller Hauttyp, rote Maskierung, dunkelblaue Oberbekleidung, hellgrüne Handschuhe, dunkle Hose, braune Schuhe

Täter 3: augenscheinlich heller Hauttyp, schwarze Maskierung, dunkelblaue Jacke, graue Handschuhe, dunkelgrüne Hose, schwarze Schuhe.

Sie verursachten Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro und flüchteten in mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Honda entwendet

Neuenstein. Aus einer Garage in der Straße "Im Graben" in Neuenstein entwendeten Unbekannte in einem nicht bekannten Zeitraum eine nicht fahrbereite Honda L 250 im Wert von rund 2.000 Euro. Der Diebstahl des Motorrads ist dem Besitzer am Donnerstag (13.11.) aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schmierereien in Cornberg

Cornberg. Insbesondere zwischen Dienstagnachmittag (11.11.) und Mittwochmorgen (12.11.) besprühten Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten, Stromverteilerkasten, Wegweiser sowie eine Hauswand mit roter Farbe und verursachten hierdurch schätzungsweise 3.000 Euro Sachschaden. Betroffen waren ein Zigarettenautomat in der Straße "Am Markt", ein Stromverteilerkasten und Zigarettenautomat in der Straße "Unter dem Küppel" sowie eine Hauswand und ein Zigarettenautomat in der Straße "Am Bahndamm". Auch in der Nacht zu Donnerstag (13.11.) waren zwei Stromverteilerkasten und zwei Wegweiser-Schilder in der Bahnhofstraße Ziel unbekannter Schmierfinke. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Zudem stellte ein aufmerksamer Bürger am Freitagmorgen (14.11.) fest, dass Unbekannte auf eine verstaubte Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "Unter dem Küppel" ein Hakenkreuz gezeichnet haben. Sachschaden ist hierbei nicht entstanden. Dennoch hat die Polizei in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibenwischer beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend (13.11.) und Freitagmorgen (14.11.) den Heckscheibenwischer eines roten VW Polo ab und verursachten hierdurch rund 100 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Falkenblick". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell