POL-OH: Unfall mit einer leichtverletzten Person auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Mitte und Fulda-Nord

Petersberg. Am Sonntag (16.11.) kam es gegen 19:30 Uhr auf der BAB A7 zwischen den beiden Anschlussstellen Fulda Mitte und Fulda Nord zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren die 26-jährige Fahrerin eines Volvo aus dem Landkreis Segeberg und der 22-jährige Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Bayreuth die A7 aus Richtung Fuldaer Dreieck kommend in Richtung Kassel. Der BMW-Fahrer befuhr den linken von zwei Fahrstreifen, die Volvo-Fahrerin den rechten Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah die Fahrzeugführerin den an ihr vorbeifahrenden BMW. Dadurch kam es zur Kollision. Der Volvo kam auf dem linken Fahrstreifen , der BMW auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide PKW waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 26-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Da der linke Fahrstreifen durch den Volvo blockiert war, kam es für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 21:20 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren die Feuerwehr Petersberg sowie ein RTW und zwei Abschleppwagen im Einsatz.

