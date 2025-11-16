PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerpunktkontrollen: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Rotenburg an der Fulda (ots)

In der vergangenen Samstagnacht (15.11./16.11.) führte die Polizeistation Rotenburg Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Bei den Kontrollmaßnahmen stellten die eingesetzten Streifen im Stadtgebiet von Rotenburg gleich 2 alkoholisierte Verkehrsteilnehmer fest, die mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Den Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die beiden Fahrzeugführer müssen sich nun im Rahmen von einem Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten. Bei einer weiteren Kontrolle in Rotenburg konnte ein per Haftbefehl gesuchter Mann wegen einer offenen Freiheitsstrafe festgenommen werden. Er wurde im Nachgang an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

gefertigt:

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Eberhardt

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 06:55

    POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Bad Hersfeld (ots) - Am Samstag (15.11.), gg. 23:50 Uhr, stieß der Fahrer eines grauen PKW Skoda vor einem Tanzlokal in der Straße "Auf der Unteraue" mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite eines dort parkenden, blauen PKW VW. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 600 Euro, zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfall wahrnahm, verständigte die ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 02:35

    POL-OH: Unfallflucht - geparkter PKW am Fuldaer Berg in Hünfeld angefahren

    Fulda (ots) - Ein 39-jähriger Unfallgeschädigter aus Hünfeld parkte seinen weißen PKW Kombi VW Golf am 15.11.2025 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:50 Uhr auf einem Stellplatz am Straßenrand der Straße "Fuldaer Berg" schräg unterhalb des Fotogeschäfts "Daniel Ringfoto" am Kirchplatz, wo er mit seiner Familie einen Termin wahrnahm. Als er nach dem Termin mit ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 05:06

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

    Fulda (ots) - Mit Cityroller gestürzt Am Freitag, dem 14.11.2025, 14:05 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf mit seinem manuell betriebenen Cityroller die Bahnhofstraße in Bad Salzschlirf. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Mann und verletze sich leicht. Es entstand Sachschaden von mindestens 100,00 EUR. PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren