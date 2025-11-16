Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerpunktkontrollen: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Rotenburg an der Fulda (ots)

In der vergangenen Samstagnacht (15.11./16.11.) führte die Polizeistation Rotenburg Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Bei den Kontrollmaßnahmen stellten die eingesetzten Streifen im Stadtgebiet von Rotenburg gleich 2 alkoholisierte Verkehrsteilnehmer fest, die mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Den Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die beiden Fahrzeugführer müssen sich nun im Rahmen von einem Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten. Bei einer weiteren Kontrolle in Rotenburg konnte ein per Haftbefehl gesuchter Mann wegen einer offenen Freiheitsstrafe festgenommen werden. Er wurde im Nachgang an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

gefertigt:

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Eberhardt

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell