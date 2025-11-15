POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots) - Petersberg. Am Freitagnachmittag (14.11.), gegen 12.45 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Straße Landwehr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hintergrund war eine eingetroffene Warensendung, die zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Da nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Inhalt um Gefahrgut handelt, wurden Fachkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert und weitere ...

mehr