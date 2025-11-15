POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda
Fulda (ots)
Mit Cityroller gestürzt
Am Freitag, dem 14.11.2025, 14:05 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf mit seinem manuell betriebenen Cityroller die Bahnhofstraße in Bad Salzschlirf. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Mann und verletze sich leicht. Es entstand Sachschaden von mindestens 100,00 EUR.
PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda
