Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Mit Cityroller gestürzt

Am Freitag, dem 14.11.2025, 14:05 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf mit seinem manuell betriebenen Cityroller die Bahnhofstraße in Bad Salzschlirf. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Mann und verletze sich leicht. Es entstand Sachschaden von mindestens 100,00 EUR.

PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

