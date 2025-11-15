PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Alleinunfall eines Radfahrers

Am Donnerstag, 13.11.2025, kam es gegen 16:40 Uhr, zum Unfall eines Radfahrers. Der Fahrradfahrer, ein 76-jähriger Mann aus Burghaun, fuhr mit seinem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Hartmannshöhe in Richtung Burghaun. Der Radfahrer stürzte offensichtlich ohne ein Fremdverschulden und aus nicht bekannter Ursache und kam im Graben zum Liegen. Passanten fanden den Verunfallten dort auf und leisteten Erste Hilfe. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR

Leimbach, POK´in - PSt Hünfeld

