Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Wartenberg/Landenhausen - Traktorgespann umgekippt und zwei Personen schwerverletzt

Am Freitagnachmittag, gg. 16:00 Uhr, kam es auf dem Eisenbacher Weg in Wartenberg-Landenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 24jähriger Traktorfahrer aus Wartenberg sowie sein 13jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Wartenberg, schwer verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Traktorfahrer mit seinem Anhänger den Eisenbacher Weg bergabwärts in Richtung Landenhausen. Während der Gefällefahrt verlor der Traktorfahrer mit seinem Anhänger die Kontrolle und überchlug sich. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen schwer verletzt und mussten mit zwei Rettungshubschraubern in ein benachbartes Klinikum geflogen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000,- Euro beziffert. Zur genauen Unfallursachenermittlung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Ebenfalls an der Unfallstelle war die Feuerwehr Wartenberg sowie die untere Wasserbehörde des Vogelsbergkreises. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeistation Lauterbach aufgenommen.

