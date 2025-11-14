PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwechslung führt zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Fulda (ots)

Petersberg. Am Freitagnachmittag (14.11.), gegen 12.45 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Straße Landwehr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hintergrund war eine eingetroffene Warensendung, die zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Da nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Inhalt um Gefahrgut handelt, wurden Fachkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert und weitere Maßnahmen zur Identifizierung der unbekannten Flüssigkeit geprüft. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich schließlich heraus, dass es zu einem Fehler auf dem Versandweg gekommen ist und die eingetroffene Lieferung für ein Labor bestimmt war. Dieses wiederum erhielt anstatt der erwarteten Proben eines Klärwerks, die von der Firma bestellte Ware. Glücklicherweise bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mitarbeiter und Einsatzkräfte.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

