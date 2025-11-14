Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Diebstahl von Kennzeichen - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl von Auto

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. Im Zeitraum von Montagabend (10.11.) bis Dienstagmorgen (11.11.) entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter der Marke Evercross (Modell: EV 10K Pro) mit dem Versicherungskennzeichen "290-PAU". Dieser war an einem Fahrradständer in der Wiesenmühlenstraße mittels Metallringschloss angeschlossen und hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Hosenfeld. Von einem in der Frankfurter Straße geparkten grauen Mercedes GLA entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (09.11.) bis Donnerstag (13.11.) die amtlichen Kennzeichen "HN-BS 167". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Am Donnerstagnachmittag (13.11.), in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Heckackerweg im Ortsteil Büchenberg, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten von dort mehrere Schmuckstücke im Wert von rund 2.000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Auto

Eichenzell. Im Zeitraum von Donnerstag (13.11.), 22 Uhr, bis Freitag (14.11.), 5.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen Ford Kuga mit den amtlichen Kennzeichen "FD-JQ 1266" im Wert von rund 16.000 Euro. Der Ford war zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Alten Sportplatz" geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell