Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien in Kirche - Taschendiebstahl von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Farbschmierereien in Kirche

Homberg. Im Zeitraum von Sonntag (09.11.) bis Mittwoch (12.11.) begaben sich Unbekannte in die evangelische Kirche im Ortsteil Dannenrod und beschmierten die dortigen Wände, eine Altarabdeckung und ein Kruzifix mit Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl von Geldbörse

Mücke. Eine 67-jährige Kundin wurde am Mittwochnachmittag (12.11.), gegen 16.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Merlauer Straße im Ortsteil Nieder-Ohmen Opfer dreister Taschendiebe. Die Unbekannten nahmen dabei im Verlauf des Einkaufs die Geldbörse der Frau unbemerkt an sich. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

(Marc Leipold)

