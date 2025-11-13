Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Farbschmierereien an Mauer - Versuchter Einbruch in Autohaus - Balkontür beschädigt - Diebstahl von Geldbörse

Diebstahl aus Auto

Fulda. Am frühen Mittwochmorgen (12.11.), gegen 0.15 Uhr, näherte sich ein Unbekannter einem auf einem Abstellplatz in der Straße "Am Seeseberg" geparkten blauen Audi Q8, öffnete den Kofferraum und durchsuchte diesen. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, schlanke Statur, schwarze Basecap, weißes Kapuzenoberteil, blaue Jeans, weiße Turnschuhe, führte ein Flasche mit.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Mauer

Fulda. In der Nacht auf Dienstag (11.10.) beschmierten Unbekannte in der Leipziger Straße die Mauern der Hochschule mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Autohaus

Fulda. Zwei männliche Unbekannte versuchten sich in der Nacht auf Mittwoch (12.11.), gegen 3.30 Uhr, Zutritt zum Gebäude eines Autohändlers in der Frankfurter Straße zu verschaffen, indem sie ein dortiges Fenster einschlugen. Aus bisher ungeklärter Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, verließen das Gelände fußläufig und flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen in einem dunklen Kleinwagen (evtl. VW Polo) in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Balkontür beschädigt

Fulda. Mittels nicht bekanntem Gegenstand wirkten Unbekannte im Zeitraum von Dienstagnachmittag (11.11.) bis Mittwochvormittag (12.11.) auf die Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Niederroder Straße im Stadtteil Niederrode ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen schossen oder schleuderten sie dabei kleine Stahlkugeln in Richtung der Tür, wodurch zwei Glasscheiben beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Künzell. In der Turmstraße in Künzell-Bachrain entwendete am Mittwochmorgen (12.11.), gegen 7.10 Uhr, ein dreister Langfinger die Geldbörse eines Anwohners. Der 38-jährige Eigentümer ließ sein Auto kurzzeitig mit laufenden Motor vor dem Haus stehen und ging in die Wohnung zurück. Ein Unbekannter nutzte dies aus und nahm die im Handschuhfach befindliche Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgut wird auf 500 geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

