PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von BMW - Aktuell: Welle an Schockanrufen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen - Diebstahl von Geldbörse

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von BMW

Niederaula. Unbekannte entwendeten am Mittwoch (12.11.), zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr, einen im Amselweg geparkten blauen BMW 340 i Touring mit dem zum Zeitpunkt des Diebstahls angebrachten Kennzeichen "ROF-MK 515". Der Pkw hat einen Wert von schätzungsweise 26.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Aktuell: Welle an Schockanrufen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit betrügerischen Anrufen - sogenannten Schockanrufen - an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Im weiteren Verlauf der Telefonate fordern die Schwindler unter stets angepassten Vorwänden die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Gleich zweimal hatten die Gauner bereits am gestrigen Mittwoch (12.11.) mit der Masche des "Faschen Polizeibeamten" Erfolg.

Trickdiebstahl durch falsche Polizisten

Niederaula. Unter dem Vorwand, Polizist zu sein, verschaffte sich ein unbekannter Mann am Mittwoch (12.11.), gegen 13 Uhr, Zutritt zu der Wohnung eines Seniors in der Inselstraße in Mengshausen. Zuvor hatten Betrüger bereits telefonisch mit dem Mann Kontakt aufgenommen. Aus der Wohnung des Mannes entnahm der Unbekannte Schmuckgegenstände im Wert von schätzungsweise 1.000 Euro. Er wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, schwarze kurze Haare, dunkler Bart, dunkle Bekleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen

Breitenbach. Eine Seniorin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhielt am Mittwochmittag (12.11.), gegen 13.30 Uhr, einen Anruf von einer unterdrückten Rufnummer. Eine weinerliche Stimme am Telefon gaukelte der Frau vor, ihr Enkelsohn zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Das Schauspiel ging weiter: Auf den Enkelsohn folgte zunächst ein angeblicher Polizeibeamter, der wiederum von einer Person des Amtsgerichtes abgelöst worden war. Sie alle brachten die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung dazu, in dem Glauben die Kaution für ihren Enkel zu bezahlen, gegen 15.30 Uhr in der Hans-Freiherr-von-Dörnberg-Straße zwei Goldbarren im unteren fünfstelligen Geldwert an eine ihr unbekannte Frau zu übergeben.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden: circa 150 Zentimeter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, korpulente Statur, rundes Gesicht. Sie trug einen schwarzen Hut - ähnlich einem Jägerhut mit etwas größerem Schirm, war dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch.

Erst später wurde der Seniorin bewusst, dass sie Opfer eines sogenannten Schockanrufes geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise zur Übergabezeit gegen 15.30 Uhr in der Hans-Freiherr-von-Dörnberg-Straße eine wie oben beschriebene Frau gesehen oder kann sonstige Hinweise zu verdächtige Beobachtungen wie auffällig telefonierenden Personen oder Fahrzeugen machen? Diese Personen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Eine Dame war am Dienstag (11.11.), zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Alsfelder Straße in Asbach einkaufen. In diesem Zeitraum entwendeten unbekannte Langfinger auf bislang nicht bekannte Weise die Geldbörse aus dem Rucksack der Frau.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:22

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrsunfall Friedewald. Am Dienstag (11.11.), gegen 19.30 Uhr, parkte ein Ford-Fahrer aus Friedewald im "Kupper Weg" am linken Fahrbahnrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug trotz angezogener Handbremse nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Da der "Kupper Weg" ein Gefälle aufweist, setzte sich das Auto kurze Zeit später rückwärts in Bewegung, rollte die Straße ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:28

    POL-OH: Wohnungseinbruch

    Vogelsbergkreis (ots) - Herbstein. Am Dienstag (11.11.), zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr, drangen Unbekannte in der Stockhäuser Straße in ein Wohnhaus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer des Hauses. Das mögliche Diebesgut ist noch unbekannt. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren