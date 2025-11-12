Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch

Herbstein. Am Dienstag (11.11.), zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr, drangen Unbekannte in der Stockhäuser Straße in ein Wohnhaus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer des Hauses. Das mögliche Diebesgut ist noch unbekannt. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

