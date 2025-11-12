Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In einem Lebensmittelmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße kam es am Dienstag (11.11.), gegen 16.50 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine unbekannte männliche Person wurde durch einen Mitarbeiter des Marktes dabei beobachtet, wie dieser mehrere Spirituosenflaschen in seinen schwarzen Rucksack steckte. Der Mitarbeiter sprach den Unbekannten daraufhin an und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten riss sich der Täter los, wodurch der Geschädigte leicht an einer Hand verletzt wurde. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 50 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, ungepflegt, schwarz gekleidet, Mütze/Kappe, mutmaßlich Glatze, schwarzer Rucksack mit fast abgerissenen Henkel. Der Mann war in Begleitung einer ebenfalls unbekannten weiblichen Person. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

