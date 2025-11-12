PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In einem Lebensmittelmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße kam es am Dienstag (11.11.), gegen 16.50 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine unbekannte männliche Person wurde durch einen Mitarbeiter des Marktes dabei beobachtet, wie dieser mehrere Spirituosenflaschen in seinen schwarzen Rucksack steckte. Der Mitarbeiter sprach den Unbekannten daraufhin an und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten riss sich der Täter los, wodurch der Geschädigte leicht an einer Hand verletzt wurde. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 50 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, ungepflegt, schwarz gekleidet, Mütze/Kappe, mutmaßlich Glatze, schwarzer Rucksack mit fast abgerissenen Henkel. Der Mann war in Begleitung einer ebenfalls unbekannten weiblichen Person. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:21

    POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Diebstahl aus Pkw - Bushaltestelle beschädigt

    Fulda (ots) - Kennzeichendiebstahl Fulda. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (10.11.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (11.11.), 6.45 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen FD-PK 126 eines Lkw. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Niesiger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 19:09

    POL-OH: Verkehrsunfall auf der K 25 bei Bieberstein mit zwei Verletzten

    Hilders (ots) - Am Dienstag, den 11.11.2025, ereignete sich um 17:16 Uhr auf der K 25 Höhe Bieberstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen leicht verletzt wurden. Die 18-jährige aus Elsenfeld und die 20-jährige Stuttgarterin gingen neben der Fahrbahn von Bieberstein kommend in Richtung Fohlenweide, als ein 58-jähriger Hofbieberer mit seinem Seat von ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 19:07

    POL-OH: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

    Hünfeld (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B27, zwischen Hünfeld Süd und Nord, in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt war auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld Süd und Nord eine Baustelle eingerichtet, welche mit einer Ampelschaltung betrieben wurde, wodurch es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren