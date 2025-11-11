PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der K 25 bei Bieberstein mit zwei Verletzten

Hilders (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, ereignete sich um 17:16 Uhr auf der K 25 Höhe Bieberstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen leicht verletzt wurden. Die 18-jährige aus Elsenfeld und die 20-jährige Stuttgarterin gingen neben der Fahrbahn von Bieberstein kommend in Richtung Fohlenweide, als ein 58-jähriger Hofbieberer mit seinem Seat von hinten herangefahren kam, eine der beiden Fußgängerinnen erfasste und diese zu Boden schleuderte. Sie wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Die zweite Fußgängerin wurde im weiteren Unfallgeschehen ebenfalls leicht verletzt, bedurfte jedoch keiner medizinischen Versorgung. An dem Seat entstand nur geringer Sachschaden.

Gefertigt:

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

