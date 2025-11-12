POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Diebstahl aus Pkw - Bushaltestelle beschädigt
Fulda (ots)
Kennzeichendiebstahl
Fulda. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (10.11.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (11.11.), 6.45 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen FD-PK 126 eines Lkw. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Niesiger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de
Diebstahl aus Pkw
Fulda. In der Amöneburger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.10.) eine Geldbörse aus einem grauen BMW. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de
In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit
Bushaltestelle beschädigt
Fulda. Am Dienstagabend (11.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Petersberger Straße, Höhe "Am Seeseberg", zerstört hatten. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de
(PB)
