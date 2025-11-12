PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Diebstahl aus Pkw - Bushaltestelle beschädigt

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (10.11.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (11.11.), 6.45 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen FD-PK 126 eines Lkw. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Niesiger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. In der Amöneburger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.10.) eine Geldbörse aus einem grauen BMW. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Bushaltestelle beschädigt

Fulda. Am Dienstagabend (11.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Petersberger Straße, Höhe "Am Seeseberg", zerstört hatten. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

