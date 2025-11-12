POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall

Friedewald. Am Dienstag (11.11.), gegen 19.30 Uhr, parkte ein Ford-Fahrer aus Friedewald im "Kupper Weg" am linken Fahrbahnrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug trotz angezogener Handbremse nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Da der "Kupper Weg" ein Gefälle aufweist, setzte sich das Auto kurze Zeit später rückwärts in Bewegung, rollte die Straße hinunter, überquerte die Motzfelder Straße sowie den dortigen Gehweg und kam schließlich im Vorgarten eines Grundstückes zum Stehen. Hierbei wurde die Grundstückseinfassung sowie eine rückwärtig gelegene Mauer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (11.11.), gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Hersfeld die rechte Spur der Dippelstraße und beabsichtigte über die durchgezogenen Linie unmittelbar hinter der Verkehrsinsel zu wenden. Ein 17-jähriger Bad Hersfelder fuhr mit einer KTM die linke Spur der Dippelstraße in gleicher Richtung. Der Pkw-Fahrer übersah beim Wenden den KTM-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Der 17-Jährige wurde leichtverletzt.

Verkehrsunfall

Neuenstein. Am Dienstag (11.11), gegen 3.20 Uhr, parkte ein Opel-Astra-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug im "Fichtenweg". Dabei sicherte er das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausreichend gegen das Wegrollen ab. Der Pkw rollte, nachdem der Fahrer ihn verlassen hatte, eigenständig den Fichtenweg herab in Richtung Erzebacher Straße. Dabei stieß der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und kam wenige Meter weiter zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.150 Euro.

