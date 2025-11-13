Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwoch (12.11.), in der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Grünstreifen neben dem Fahrbahnrand der Kreisstraße 55 zwischen Bronnzell und Engelhelms geparkten schwarzen Ford Tourneo Connect am Rücklicht und dem Außenspiegel der Fahrerseite. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle in einem schwarzen 7er BMW, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (Polizeistation Fulda)

HEF

Alleinunfall im Kreisverkehr

Friedewald. Am Mittwoch (12.11.), gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer aus Gera die B 62 von Friedewald kommend in Richtung des Autobahnzubringers der A4. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Verkehrsinsel des Kreisels und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Der 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

Unfall mit drei beteiligten Autos

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (12.11.), gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 17-jährige Suzuki-Fahrerin aus Ludwigsau die Brunnenstraße und wollte nach links in die Solzstraße einfahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW Mulitvan eines 44-Jährigen aus Schenklenksfeld, der die Solzstraße von Malkomes in Richtung Schenksolz befuhr und mittels Abschleppstange den Audi eines 18-Jährigen ebenfalls aus Schenklenksfeld zog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Multivan gegen den anhängenden Audi A3 geschleudert. Es entstand Sachschaden von rund 11.500 Euro.

Auto fährt gegen Laterne - Hinweise erbeten

Philippsthal. Am Mittwoch (12.11.), gegen 15.15 Uhr, wendete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich Ginsterweg / Nipper Straße im Ortsteil Heimboldshausen und stieß aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen dortigen Laternenmast. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

