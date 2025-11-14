Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi A3 beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Werbebanner entwendet - Farbschmierereien - Planenschlitzer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Audi A3 beschädigt

Bebra. Ein schwarzer Audi A3 Sportback wurde am Donnerstag (13.11.), zwischen 8.15 Uhr und 18.35 Uhr, durch Unbekannte beschädigt, indem ein Stein durch die Frontscheibe geworfen und rund 300 Euro Sachschaden verursacht wurde. Das Fahrzeug stand in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Wildeck. Von einem in der Straße "Zum Dönges" in Obersuhl abgestellten Anhänger entwendeten Unbekannte zwischen dem 30. Juni und 12. November das Kennzeichen "HEF-XA 347". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Werbebanner entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Dienstag (04.11.) und Montag (10.11.) entwendeten Unbekannte ein circa 3 x 1 Meter großes Werbebanner mit der Aufschrift "Immobilie zu verkaufen!" im Wert von rund 120 Euro. Das weiße Banner mit violetter Aufschrift war an einem Gartenzaun vor einem Mehrfamilienhaus in der Bornbergstraße in Kohlhausen angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Cornberg. In der Nacht zu Donnerstag (13.11.) haben Unbekannte mehrere Verkehrszeichen sowie das Bushaltestellenhäuschen in der Straße "Am Bahndamm" durch Farbschmierereien beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Planenschlitzer

Herleshausen. Ein Lkw-Fahrer parkte am Mittwochabend (12.11.) seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Werratal Süd an der A 4. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in der Nacht die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt und unbemerkt eine bislang nicht bekannte Anzahl an Maschinen - darunter Akkubohrhammer, Winkelschleifer und Akkubohrschrauber im Wert mehrerer tausend Euro entwendet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

