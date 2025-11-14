POL-OH: Versuchter Einbruch in Geschäft
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. In einem bislang nicht näher bekannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Flur einer gewerblichen Immobilie in der Löbergasse und machten sich dort an der Tür eines Bekleidungsgeschäftes zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt das Schloss der Tür den Aufbruchsversuchen jedoch stand, weshalb die Täter das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung verließen. Festgestellt wurde der Einbruchsversuch am Donnerstagmorgen (13.11.). Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
