POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (12.11.), 19 Uhr, bis Donnerstag (13.11.), 11 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Am Borngraben" aus vom Abfallentsorgungszentrum kommend in Richtung Kathus. Hierbei touchierte er im Vorbeifahren eine Grundstücksmauer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

