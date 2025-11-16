PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (15.11.), gg. 23:50 Uhr, stieß der Fahrer eines grauen PKW Skoda vor einem Tanzlokal in der Straße "Auf der Unteraue" mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite eines dort parkenden, blauen PKW VW. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 600 Euro, zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfall wahrnahm, verständigte die Polizei. Ihren Angaben nach habe es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Skoda mit Offenbacher Zulassung gehandelt. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06621-9320

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

