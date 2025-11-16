Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (15.11.), gg. 23:50 Uhr, stieß der Fahrer eines grauen PKW Skoda vor einem Tanzlokal in der Straße "Auf der Unteraue" mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite eines dort parkenden, blauen PKW VW. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 600 Euro, zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfall wahrnahm, verständigte die Polizei. Ihren Angaben nach habe es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Skoda mit Offenbacher Zulassung gehandelt. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06621-9320

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

