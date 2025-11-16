PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - geparkter PKW am Fuldaer Berg in Hünfeld angefahren

Fulda (ots)

Ein 39-jähriger Unfallgeschädigter aus Hünfeld parkte seinen weißen PKW Kombi VW Golf am 15.11.2025 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:50 Uhr auf einem Stellplatz am Straßenrand der Straße "Fuldaer Berg" schräg unterhalb des Fotogeschäfts "Daniel Ringfoto" am Kirchplatz, wo er mit seiner Familie einen Termin wahrnahm. Als er nach dem Termin mit seiner Familie zu seinem geparkten PKW zurückkehrte, stellt er am Kotflügel hinten links einen frischen Schaden in Form von Lackkratzern und einer kleinen Delle fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hat mutmaßlich beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite den linken Kotflügel des Unfallgeschädigten touchiert und war, ohne sich um den Unfall zu kümmern, einfach weitergefahren. Es wird gegen den unbekannten Verursacher wegen Unfallflucht ermittelt. Dessen Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite einen korrespondierenden, frischen Lackschaden aufweisen. Die Schadenshöhe am VW Golf Kombi des 39-jährigen Hünfelders wurde auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Sollten Zeugen Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder das Unfallgeschehen sogar beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 9658-0 zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

